Calcio – Domani il big match tra Città di Sant’Agata e FC Messina

Il big match, almeno per noi, sarà quello tra FC Messina e Città di Sant’Agata con i peloritani che tornano in campo dopo il lungo stop causato dalla pandemia. In vista della gara del Fresina, che sarà trasmessa in diretta Facebook, mister Pino Rigoli deve decidere sull’impiego di Carbonaro e Dambros.

Non è escluso che il tecnico decida di lasciarli ancora a riposo in vista della gara di mercoledì prossimo contro la Cittanovese. L’Fc Messina non può ancora schierare Hernan Barcos. Per l’argentino dovrebbero poter arrivare buone nuove lunedì per quanto concerne il permesso di soggiorno che consentirà poi di chiedere il transfer alla Lega del Bangladesh. Potrebbe essere a disposizione del tecnico finalmente a inizio nuovo anno.

Chi guarda al match con grande fiducia è il Città di Sant’Agata che ha perfezionato un buon colpo di mercato, aggiudicandosi le prestazioni dell’attaccante Fabio Alagna, 20 anni, trapanese cresciuto nel settore giovanile del Parma. Domani il calciatore potrebbe già essere a disposizione di mister Pasquale Ferrara. Ingaggiato anche l’attaccante ex Marina di Ragusa, Domenico Mistretta. Anche lui potrebbe già essere arruolabile. L’Acr Messina si prepara invece ad affrontare al Franco Scoglio il Castrovillari. Rifinitura a Santa Teresa. Mister Novelli valuta le condizioni del centrocampista Vacca.

Il tecnico ritrova Foggia, rientrante dalla squalifica e ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda il reparto avanzato. Ancora fermo Salvatore Manfrellotti per problemi alla spalla. In Serie C, Catania impegnato domani a Potenza, mentre il Palermo rende visita alla Vibonese.