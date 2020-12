Brolo – Il comune anticipa le somme per pagare gli operai impegnati nei cantieri di lavoro

Così come accaduto in molti comuni siciliani, sono stati notificati con notevole ritardo anche al Comune di Brolo i decreti di finanziamento di due cantieri di lavoro, ma non sono state contestualmente erogate le relative somme. Per questo motivo, come già successo per le prime due mensilità, l’Amministrazione Comunale ha deciso di anticipare le somme necessarie al pagamento delle spettanze degli operai.

Così, lunedì prossimo 21 dicembre, verrà liquidata la terza trance dei pagamenti ai 22 operai impegnati nei due cantieri che si sono svolti sul territorio comunale di Brolo, quello che ha interessato i lavori sui marciapiedi di via Dante, via Pirandello, via De Gasperi e in contrada Fosso Gelso e il cantiere relativo alla manutenzione del campo di calcetto “Russo” di via De Gasperi.

“E’ un provvedimento che riteniamo giusto in un momento particolarmente delicato per tutte le famiglie che meritano di trascorrere in maniera degna il Natale – commenta il Sindaco Laccoto. Abbiamo sempre creduto nella valenza sociale dei cantieri di lavoro e nella loro capacità di intervenire sul territorio per risolvere alcuni piccole ma significative problematiche, ma è anche doveroso dare riscontro alle legittime istanze di chi ha lavorato sul campo e che non può attendere, specialmente in questo periodo, i tempi di erogazione dei fondi da parte della Regione”.