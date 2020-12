“Si effettuino i test rapidi presso l’U.S.C.A. di Castell’Umberto”, a chiederlo i sindaci di tre comuni

I sindaci di Castell’Umberto, Naso e Tortorici hanno scritto all’assessore alla salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ed al direttore dell’Asp di Messina La Paglia per chiedere con urgenza che presso l’U.S.C.A. di Castell’Umberto possano effettuare i tamponi rapidi antigenici previsti al momento dell’arrivo in Sicilia gli abitanti dei tre comuni.

La richiesta di Lionetto, Nanì e Galati Sardo, nasce dall’esigenza di permettere alle persone che in questo periodo natalizio, faranno rientro nei tre centri nebroidei e che al loro arrivo in Regione verranno sottoposti al test rapido, di ripetere l’esame nei 5 giorni successivi (come impone l’Ordinanza del presidente della Regione Musumeci) in una sede U.S.C.A. non troppo distante dai loro centri di residenza, dato che al momento il più vicino sarebbe il punto di controllo di Sant’Agata Militello.

In quanto Autorità Sanitaria Locale, i sindaci chiariscono che diverrebbe difficoltoso accertare se questo secondo controllo, venga realmente effettuato da tutti i soggetti.

L’inosservanza della disposizione, in termini di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, causerebbe gravi ricadute sulla salute pubblica.

Il servizio è inoltre ritenuto utile ed indispensabile, per allentare la pressione sui drive-in esistenti, proprio in questi caotici giorni. I sindaci, infine, assicurano che si faranno carico di una apposita campagna informativa che verrà concordata anche con l’U.S.C.A. di Castell’Umberto.