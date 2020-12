Sant’Agata Militello – Affidati i lavori per la messa in sicurezza del Liceo Sciascia-Fermi

Sono stati affidati i lavori urgenti per la messa in sicurezza dei cornicioni dell’I.C.L. “L. Sciascia” e del L.S. Sez. ass. dell’I.I.S. “E. Fermi” nel comune di Sant’Agata di Militello”.

L’intervento riguarda il comprensorio scolastico santagatese e verrà effettuato in base al progetto redatto del geom. Nicolò Anna ed approvato dal Responsabile del procedimento Antonino Miceli, entrambi tecnici della Città Metropolitana di Messina.

Si evidenziano due fasi: la prima consiste nella messa in sicurezza di alcune porzioni del parapetto in copertura e la sostituzione di porzioni della guaina di impermeabilizzazione dell’edificio sede dell’I.I.S. “E. Fermi” di Contrada Muti.

La seconda fase è un intervento di risanamento in una parte degli intonaci danneggiati dall’umidità di risalita, da eseguirsi nello stabile sede dell’istituto “L. Sciascia”, in Contrada Cannamelata.

Questi interventi rientrano in un ampio quadro di azione per la messa in sicurezza ed il miglioramento delle condizioni abitative degli istituti in oggetto.

I lavori sono stati affidati alla Ditta Edil Gima S.r.l. con sede a Spadafora che ha presentato un’offerta con il ribasso del 28,5990% sull’importo a base di gara di € 53.807,19, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La spesa complessiva preventivata per questi interventi è pari ad Euro 61.196,25, di cui Euro 46.801,73 per lavori affidati ed Euro14.394,52 per somme a disposizione per IVA, assicurazione ed incentivi ed oneri di conferimento in discarica.