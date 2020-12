Patti, “Patti Futura” dice si al piano di riequilibrio proposto e rimodulato dagli uffici comunali

L’associazione politico-culturale “Patti Futura”, in ogni sua componente, in una nota firmata dal presidente Francesco Balletta e dal vice presidente Nicola Pelleriti, preso atto della nuova documentazione fornita dagli uffici del comune di Patti, considerato che artigiani, commercianti, professionisti che hanno prestato la loro opera a beneficio dell’Ente, nonchè cittadini che vantano crediti, meritano di ricevere quanto di loro spettanza, ha dato indicazioni affinché il consigliere Filippo Tripoli voti a favore del piano di riequilibrio,così come proposto e rimodulato dagli uffici di ragioneria. Si ritiene, pur avendo ben presente il ruolo di opposizione ricoperto, chela soluzione prospettata sia la più adatta a superare la gravità del momento, nell’interesse superiore della città di Patti.