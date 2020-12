Milazzo – La commissione consigliare ha votato all’unanimità il Conto consuntivo 2019

La commissione consiliare di Milazzo ha votato all’unanimità il conto consuntivo 2019. E già questa sera il Civico consesso potrà riunirsi per la definitiva approvazione della proposta di delibera.

L’opposizione ha aperto al documento contabile, rinunciando al rispetto dei termini, per accelerare i tempi e passare subito al previsionale 2020 che la Giunta ha adottato già l’altro ieri e il cui iter dovrebbe completarsi entro la fine dell’anno per consentire ai precari di firmare i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Non si è entrati più di tanto nel merito della questione, anche se è emerso un disavanzo di amministrazione di poco superiore ai sette milioni di euro. Dato che si discosta dalle previsioni che indicavano un positivo di 30 milioni di euro. Ciò perché si è dovuta applicare una norma che prevede di ripianare con l’avanzo il fondo crediti di dubbia esigibilità. Al dibattito erano presenti i revisori dei conti che hanno espresso parere favorevole, invitando il Comune a potenziare la riscossione dei tributi.

Il sindaco Midili ha spiegato che, seppur ereditato, difende questo consuntivo in virtù dell’interesse superiore rappresentato dai lavoratori contrattasti. Ha spiegato inoltre che il Comune ha un credito dagli utenti di circa 40 milioni di euro, ma non ha incassato queste somme non solo perché gli utenti non hanno pagato, ma perché gli stessi uffici finanziari non hanno provveduto a richiedere il dovuto.

Per quanto riguarda invece le bollette notificate ai cittadini tramite pubblicazione all’Albo Pretorio della società incaricata dall’Organo Straordinario di liquidazione, su 3300 avvisi da notificare, circa la metà sono tornati al Comune perché la consegna non è andata a buon fine. In molti casi, i destinatari sono persone defunte o società che hanno chiuso i battenti. E così l’Amministrazione ha chiesto di convocare la ditta incaricata per un chiarimento.