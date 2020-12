Coronavirus – Casi in discesa a Barcellona P.G., scuole chiuse a Villafranca Tirrena

Prosegue ancora la discesa del numero dei contagiati nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Il dato dei nuovi positivi, nelle ultime 24 ore, è esattamente dimezzato rispetto al numero dei guariti. Sono quattro i nuovi contagiati dal Covid-19, mentre sono addirittura otto i guariti. La situazione dei ricoveri in ospedale rimane uguale rispetto a ieri. L’Usca ha inoltre comunicato che la situazione relativa agli istituti scolastici è sotto controllo. Proseguono quindi le buone notizia con il Natale ormai alle porte e la speranza che presto il Coronavirus possa essere definitivamente sconfitto.

A Villafranca Tirrena, fino a martedì prossimo, a scopo precauzionale chiuse le scuole di ogni ordine e grado mentre sono state attivate, nei giorni scorsi, forme di sostegno alle famiglie in difficoltà in questo particolare momento caratterizzato dagli effetti della pandemia, attraverso una raccolta di generi di prima necessità, elencando anche i punti vendita aderenti all’iniziativa.

A Spadafora, il sindaco Tania Venuto ha comunicato la positività di altre due persone al Covid-19. Quindi in tutto i casi ufficializzati nel centro tirrenico risultano essere sei. Per fortuna, riguardano tutti persone asintomatiche e in regime di quarantena, controllati dal Corpo dei Vigili Urbani e dai Carabinieri della locale stazione.

L’ultimo dato relativo a Pace del Mela, fa registrare un riepilogo di dodici casi di positività, tutti in isolamento domiciliare. L’Amministrazione Comunale ha invitato a vivere il natale con la giusta consapevolezza e con il rispetto delle prescrizioni, ricordando che i servizi sociali sono a disposizione di tutte le famiglie interessate dalla problematica Covid.