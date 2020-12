Coronavirus – 731 nuovi casi in Sicilia su 8.109 tamponi. 1.532 i guariti oggi

Sono 731 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.109 tamponi eseguiti, con l’incidenza che dunque cala al 9%. I decessi nelle ultime 24 or sono 22, che portano il totale a 2.109. (Ieri erano stati 872 i nuovi casi su 9.353 tamponi, per un’incidenza del 9,3%).

Buone notizie sul fronte guariti, che oggi doppiano il numero dei nuovi casi. Quest’oggi sono 1.532 coloro che hanno sconfitto la malattia nell’isola.

Il bilancio attuale, dunque, vede 33.865 attuali positivi (823 in meno rispetto a ieri), di cui 1.273 sono ricoverati in ospedale (37 in meno di ieri). 1.091 sono in regime ordinario e 182 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

Sul fronte della distribuzione nelle province Catania si prende di nuovo il primato con 356 nuovi positivi, segue Palermo con 116. Poi la provincia di Messina, dove si contano 89 contagiati, 41 a Ragusa e Siracusa, 29 a Trapani, 27 ad Agrigento, 17 ad Enna e 15 a Caltanissetta.

IN ITALIA

Lieve flessione anche nell’incremento odierno dei casi, nel resto d’Italia: il bollettino del ministero della Salute di oggi registra 17.992, su 179.800 tamponi processati (ieri erano stati 18.236, su 185.320 tamponi). Il tasso di incidenza sale di pochissimo, dal 9,8% di ieri al 10% di oggi, ma l’incremento drammatico riguarda ancora una volta il numero dei decessi: nell’ultimo giorno sono morte 674 persone affette da Coronavirus.