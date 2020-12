Coronavirus – A Naso sono 3 gli attuali positivi. 9 le persone in isolamento fiduciario

A Naso è notevolmente migliorata la situazione relativa ai contagi da Covid-19. Attualmente sono infatti solamente 3 i positivi e 9 le persone in isolamento fiduciario.

“Il rispetto delle regole e uno stile di vita appropriato, ci stanno aiutando ad uscire dal tunnel – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì – questa è l’unica strada da percorrere, se vogliamo ritornare a vivere una vita quasi normale. Continuiamo quindi, a comportarci con la massima attenzione, nel rispetto degli affetti più cari e del nostro prossimo”.

In relazione all’ Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre 2020, il comando di Polizia Municipale che a Naso ha competenza sull’emergenza Covid-19, precisa che: in caso non sia stato effettuato il tampone molecolare, prima del rientro, i due tamponi rapidi a distanza di cinque giorni sono obbligatori. Inoltre la dicitura “evitare i contatti con soggetti terzi”, ha la finalità di evitare, a chi fa rientro in Sicilia, di avere contatti stretti con soggetti estranei al proprio nucleo familiare poiché, nel caso di malaugurata positività al secondo tampone antigenico, questi, saranno considerati “contatti stretti con positivi”, quindi, con presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale ovvero: obbligo quarantena e quant’altro previsto.

Il sindaco Gaetano Nanì pertanto consiglia: “massima prudenza nel periodo intercorrente fra l’esecuzione del primo ed il secondo tampone rapido. Così da evitare il possibile coinvolgimento dell’intero nucleo familiare e di persone terze, in un eventuale provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario. Mai come in questo periodo – conclude Nanì – è necessaria una stretta collaborazione con la Polizia Municipale che sta monitorando gli arrivi, in modo da agevolare l’eventuale esecuzione dei tamponi, tramite Usca di Castell’Umberto”.