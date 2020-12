Conte e Di Maio volano in Libia: ottenuta la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo

La notizia è stata confermata ufficialmente dal premier Giuseppe Conte e dal ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, che stamattina sono atterrati a Bengasi ed hanno ottenuto la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati, con i loro due pescherecci, il primo settembre scorso, dopo 107 giorni di prigionia in Libia.

“Buon rientro a casa“, scrive il Presidente del Consiglio sui suoi canali social, “I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari – scrive invece il Ministro Di Maio -, Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Un abbraccio a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Il Governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi. Viva l’Italia”, conclude Di Maio.

Proprio il blitz in Libia avrebbe portato il premier a posticipare il vertice con la delegazione di Italia Viva, capitanata dal leader ed ex premier Matteo Renzi, inizialmente in programma per questa mattina alle 9 e poi posticipato alle 19 di questa sera.

A Mazara del Vallo, intanto, sono lacrime di felicità da stamattina: la notizia è arrivata mentre i familiari erano radunati per ritornare in autobus a Roma, per continuare la loro protesta sotto palazzo Montecitorio con la promessa che avrebbero passato il Natale nella capitale finché i pescatori non venivano liberati. La liberazione è invece avvenuta una settimana prima delle feste. Ad esultare è anche il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, che adesso attende di riabbracciare i pescatori.

“Finalmente potremo riabbracciarli – dicono i familiari subito dopo la notizia – adesso aspettiamo di sentirli presto, ancora non ci hanno chiamato ma presto lo faranno. Quando torneranno faremo una grande festa”. I pescatori, probabilmente arriveranno con i loro pescherecci, Medinea e Antartide, fino ad oggi sotto sequestro, percorrendo di nuovo quel tratto di mare che ha cambiato loro la vita da più di 100 giorni.

“L’Intera comunità li sta aspettando”, ha commentato all’Adnkronos Salvatore Quinci, il sindaco di Mazara del Vallo. “Siamo davvero felici – dice il sindaco – sappiamo che questi sono momenti importanti. Dalla Libia ci arrivano telefonate che ci confermano l’imminente liberazione. Aspettiamo la conferma a momenti”.