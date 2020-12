Naso – Buoni spesa per i cittadini in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid

Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità per i cittadini di Naso che stanno subendo gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’Amministrazione Nanì ha predisposto un aiuto economico a presentazione domanda, per tutti coloro non assegnatari di sostegno pubblico, nelle seguenti misure:

a) contributo fisso di Euro 150,00 + Euro 50,00 per ogni componente il nucleo familiare; b) ulteriore contributo, in aggiunta alla lettera a) di Euro 25,00 per ogni componente di età inferiore ai 15 anni; c) per chi dichiara di percepire ammortizzatori sociali, invalidità civile al minimo previsto dalla circolare INPS 107/2020 o indennità per attività imprenditoriali oggetto di contributi a fondo perduto e quindi in via secondaria rispetto ai non assegnatari di sostegno pubblico: quota fissa di Euro 100,00; d) per chi dichiara di ricevere invalidità civile inferiore all’importo minimo previsto dalla circolare INPS 107/2020 spettano gli importi di cui al punto a) e b).

Il contributo verrà erogato tramite un “buono virtuale”, inviato sul telefono cellulare dell’interessato, unitamente ad un codice Pin. Il modello di istanza, scaricabile presso il sito istituzionale dell’Ente (www.comune.naso.me.it), o reperibile presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Naso, dovrà essere presentato all’Ufficio protocollo o inviato all’indirizzo Pec: comunenaso@pec.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 21 dicembre 2020. In caso di esaurimento delle risorse, in relazione alle istanze che perverranno alla scadenza, si procederà a riproporzionare gli importi stabiliti alle lettere a)b)c)d).

“Un piccolo aiuto per tutti coloro che stanno soffrendo anche economicamente questo periodo – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì che ha inoltre assicurato – a breve verrà predisposto apposito bando, anche per le imprese che hanno sede nel nostro comune”.