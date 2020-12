Covid-19. A Barcellona chiuso l’ufficio del Giudice di Pace, a Torregrotta attivato il centro USCA

Resteranno chiusi fino al prossimo 22 dicembre gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto. La decisione è del Presidente del Tribunale, dottor Giovanni De Marco, a seguito della positività di un dipendente al Covid-19. I locali saranno sanificati e si sta intanto controllando l’eventuale linea dei contagi, come da protocollo sanitario. Gli atti potranno essere depositati presso la cancelleria del Tribunale. Per quanto riguarda invece l’aggiornamento quotidiano fornito dall’Usca al sindaco Pinuccio Calabrò si registrano nove nuovi casi di positività al Coronavirus, due dei quali tra persone che si trovavano già in isolamento domiciliare. Sono complessivamente nove anche le persone guarite. Sette sono guarite tra le mura domestiche, in quanto si trovavano in isolamento fiduciario, due sono state dimesse invece dall’ospedale. Quindi il numero dei ricoverati in città scende a tre unità. Per quanto riguarda scuole e asili, il primo cittadino ha fatto sapere che la situazione è monitorata e tenuta sotto controllo. Nel territorio tirrenico la novità è rappresentata dall’avvio delle attività del presidio Usca di Torregrotta nei locali concessi dall’Amministrazione Comunale in Via Livatino, all’angolo di Corso Sicilia. Operativi quattro sanitari in due diversi turni. Si registra nel centro tirrenico la positività di altre tre persone con i casi complessivi che toccano quota venti. Tra i positivi, altri due anziani della casa di riposo.