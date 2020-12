Coronavirus – In Sicilia più guariti (1829), che nuovi casi (1.029). Scende il tasso di positività

Sono 1.065 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, mercoledì 16 dicembre, in Sicilia, su 9.974 tamponi processati. Meno casi, ma più tamponi, che fanno scendere l’incidenza in Sicilia dal 12 al 10,6% (Ieri erano stati 1.087 i nuovi positivi su 9.074 tamponi).

In tutto adesso sono 35.176 gli attuali positivi in Sicilia. 1.371, in totale, gli ospedalizzati (39 meno di ieri), di cui 183 in terapia intensiva (2 meno di ieri)