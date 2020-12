Aicon Yachts avvia la produzione e svela le sue ambizioni – VIDEO

Attività avviata con un importante bagaglio di ambizioni in prospettiva futura. La Aicon Yachts è operativa ormai dallo scorso 18 novembre. Ha già proceduto all’assunzione di dipendenti e ha già una posizione Inps.

Implementato anche il capitale sociale, grazie ad anticipazioni per 200 mila euro di Marc-Udo Broich che hanno permesso di comprare i gusci di imbarcazioni dalla curatela fallimentare ex Aicon. Tre ingegneri sono al lavoro per la progettazione di due barche nell’immediato e la nuova proprietà, totalmente nuova, sta cercando di coniugare la produzione di imbarcazioni di lusso con la valorizzazione del territorio siciliano.