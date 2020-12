Coronavirus – 11 nuovi positivi a Milazzo, contagi in crescita nella Valle del Mela

Situazione degli attuali positivi stabile a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Nella città del Longano, nelle ultime 24 ore, si sono registrati quattro nuovi casi di positività al Covid-19, nessuno dei quali già in isolamento domiciliare. Sono cinque invece le persone che risultano guarite. Il dato degli attuali contagiati scende quindi di una sola unità. C’è tuttavia un nuovo ricovero ospedaliero. A Milazzo sono undici i nuovi positivi, mentre dieci risultano le persone guarite dal coronavirus. Il dato è di 77 persone attualmente positive.

A Rometta sono quindici le persone che risultano guarite dal Covid-19 e che hanno ottenuto dall’Asp la liberatoria. Otto sono di Rometta Marea, Sette di Rometta Centro.

Attualmente si contano 15 cittadini ancora positivi, dieci nella parte costiera e cinque in quella collinare. A Spadafora sono sette le persone guarite.

I positivi risultano essere quattro, tutti asintomatici e in quarantena. A Torregrotta aumentano lievemente i contagi con tre nuovi positivi, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il numero dei contagiati sale a otto, ai quali si aggiungono i nove positivi della residenza per anziani. Scuole di ogni ordine e grado chiuse a scopo precauzionale a Villafranca Tirrena, in attesa di comunicazioni dall’Usca.

Decisione tesa ad evitare panico e allarmismi e per tutelare la salute di alunni, insegnanti ed operatori. A Saponara scende la curva dei contagi che da nove passano a otto a seguito di una guarigione.