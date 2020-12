Capo d’Orlando – Emergenza Covid: pubblicato l’avviso per i buoni spesa. Disponibile il modello per richiederli

Sono disponibili sul sito Internet del Comune di Capo d’Orlando l’avviso pubblico e il modello di domanda per richiedere i buoni spesa beni concessi a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, così come disposto dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (Decreto Ristori-ter).

I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, esclusi alcolici, superalcolici, prodotti cosmetici e quant’altro non rientri fra i prodotti essenziali.

Beneficiari dei buoni spesa sono prioritariamente i nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e cioè i soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, CIG), soggetti che hanno perso il lavoro o che hanno sospeso o chiuso attività o che svolgevano lavori intermittenti e, in questa fase dell’emergenza Covid 19, non hanno per il proprio sostentamento liquidità e/o reddito propri o provenienti da altro componente del nucleo familiare.

Sono esclusi dal beneficio coloro che percepiscono ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza, trattamento pensionistico o altri sostegni pubblici per un importo complessivo di almeno 600 euro mensili (per nuclei familiari fino a due persone) di almeno 1.000 euro mensili per nuclei familiari composti da tre o più persone.

Esclusi anche i possessori di titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari superiori a 10mila euro. La richiesta di buoni spesa può essere presentata solo da un componente del nucleo familiare.

Il voucher dei buoni spesa varia da un minimo di 140 a un massimo di 380 euro a seconda della composizione del nucleo familiare.

Le domande di ammissione, disponibili insieme all’avviso al link: urly.it/39bss, devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare residente nel Comune di Capo d’Orlando tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.capodorlando.me.it o all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it specificando nell’oggetto “Richiesta buoni acquisto generi alimentari e di prima necessità D.L. 23.11.2020, n. 154”.

Gli uffici dei Servizi Sociali dell’Area Socio Assistenziale sono disponibili ad aiutare nella stesura della richiesta: gli interessati possono chiamare ai numeri telefonici 0941915340/322/324/344/347/353.