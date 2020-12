Qualità della vita 2020: nella classifica delle città dove si vive meglio Messina sale di 9 posizioni

L’effetto Covid fa crollare la qualità della vita in quasi tutto il nord Italia, ma la classifica generale del Sole 24 Ore sulle province e città dove si vive meglio premia Bologna, al primo posto, che guadagna ben 13 posizioni rispetto allo scorso anno: l’impostazione della ricerca si basa su sei aree tematiche di analisi che fotografano la complessità della vita nelle province italiane: 1. Ricchezza e consumi; 2. Demografia e salute; 3. Affari e lavoro; 4. Ambiente e servizi; 5. Giustizia e sicurezza; 6. Cultura e tempo libero. In particolare, Bologna è prima in livello di Ricchezza e Consumi, quarta in Affari e Lavoro, seconda in Ambiente e Servizi, terza in Cultura e Tempo Libero. Di contro, non brilla per Sicurezza e gestione della giustizia

Sul podio poi ci sono Bolzano (2ª) e Trento (3ª), habitué della top 5 della Qualità della vita, che hanno saputo tenere le posizioni anche nell’anno della pandemia, benché siano ora attese alla prova di un inverno difficile per l’economia della montagna.

L’indagine fotografa il benessere nelle province italiane con 90 indicatori, di cui 60 aggiornati al 2020. Dall’indagine, pubblicata oggi sul quotidiano, risulta come soprattutto il Nord della Penisola esca penalizzato dagli effetti su larga scala del virus: qui, infatti, si registra la diffusione più elevata del Sars-Cov-2 in rapporto alla popolazione residente. Le province lombarde hanno segno negativo, in peggioramento rispetto allo scorso anno, ad eccezione di Sondrio e Mantova.

L’emergenza Covid fa crollare la qualità della vita anche nelle due province più dinamiche della Sicilia: Ragusa e Siracusa perdono rispettivamente 19 e 15 posizioni nella tradizionale classifica di fine anno. Siracusa addirittura si piazza al terzultimo posto (105esima) tra le province italiane, mentre Ragusa precipita al 99°.

Salgono di nove posti invece Palermo (89) e Messina (91), mentre Catania recupera 7 posizioni piazzandosi a quota 90.

Quattro posti in più, rispetto all’anno scorso, per Agrigento: 98esima. Posizioni più o meno confermate per le altre province: Trapani rimane al 101° posto, Enna a quota 103 (sale di una posizione) e Caltanissetta, penultima in classifica, al numero 106 (sale un gradino) prima di Crotone che è ultima.