Caltagirone – Ha il Reddito di Cittadinanza, ma scommette online circa 130.000€ in 5 anni

Percettore del reddito di cittadinanza ha puntato su scommesse sportive online quasi 130mila euro in cinque anni. E’ la scoperta fatta dalla guardia di finanza di Caltagirone che lo ha denunciato e segnalato la vicenda all’Inps per il recupero di 18.500 euro circa per le somme indebitamente percepite e all’Agenzia delle Entrate il per recupero delle imposte sul maggior reddito accertato di 129.547 euro.

Il caso è emerso durante controlli delle Fiamme gialle su un cittadino del Calatino che, sebbene apparisse al fisco formalmente disoccupato e non percepisse alcun reddito, era un grosso scommettitore: su gare sportive online nell’ultimo cinquennio aveva giocato 129.547 euro. I controlli hanno permesso di accertare che in realtà, nel solo 2018, l’uomo, che aveva chiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza, aveva un reddito non dichiarato di 45.687 euro.