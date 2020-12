Covid-19, le ultime notizie da Barcellona e Spadafora

Celebrazioni Eucaristiche sospese a Spadafora a seguito della positività al Covid-19 del parroco Giovanni Sottile al quale rivolgiamo, con tutto il cuore, un augurio di pronta guarigione. In attesa della sanificazione a scopo precauzionale di tutti i locali parrocchiali, quindi, sono state sospese le messe nelle tre chiese del territorio comunale (San Giuseppe, Sacro Cuore e San Martino) facenti parte della parrocchia dei Santi Giuseppe e Martino. Fino a prossime comunicazioni, oltre alle Sante Messe, risultano sospese anche le altre attività, come l’adorazione eucaristica quotidiana.

Contagi ancora in calo a Barcellona Pozzo di Gotto. L’aggiornamento fonito ieri sera dal sindaco Pinuccio Calabrò dopo le comunicazioni dell’Usca racconta di una ulteriore discesa del dato degli attuali positivi che adesso si attesta a quota 187. Nelle ultime 24 ore, sono dieci le persone che risultano guarite dal Covid-19, mentre tre sono i nuovi contagiati. Due di loro si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di già positivi. Scendono a tre i barcellonesi ricoverati in ospedale dopo che ieri una persona è stata dimessa.