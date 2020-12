Coronavirus – I guariti (929) superano i nuovi casi (808) in Sicilia. Eseguiti circa 7.000 tamponi, 21 le vittime

Scendono sotto quota mille i casi di Coronavirus in Sicilia: sono 808 i nuovi casi registrati quest’oggi a fronte di 7094 tamponi eseguiti. Rimane invariato comunque il tasso di positività rispetto ai dati di ieri, fissandosi all’11,3%.

Le vittime oggi sono state 21, mentre ieri erano 23. Guarite 929 persone in 24 ore, con gli attuali positivi dunque che scendono di circa 100 unità.

In calo anche i ricoveri, oggi sono in totale 1.424 gli ospedalizzati (38 meno di ieri), ma salgono di due unità i ricoveri in terapia intensiva: adesso sono 198.

Per quanto riguarda la suddivisione in province è sempre Catania a far registrare il maggior numero di casi con 328, seguita da Palermo con 151. Poi Messina 83, Agrigento 74, Siracusa 52, Ragusa 49, Caltanissetta 33, Trapani 25 ed Enna 13.

Sono 17.938 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 152.697 tamponi effettuati: quasi 44mila in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività sale all’11,7%, quadi un punto e mezzo percentuale in più rispetto a ieri. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 484, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.520.