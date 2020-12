Tortorici – Cerimonia in onore di Alessandro De Gaetano, giovane Carabiniere deceduto nel 1997

Si è tenuto ieri a Tortorici il ricordo di Alessandro De Gaetano, il giovane carabiniere deceduto in servizio nel 1997 mentre prestava servizio nel comune oricense. Insieme ad un collega si ribaltò con l’auto di servizio perdendo la vita.

L’11 dicembre del 1997 il giovane carabiniere ed un collega, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella contrada Martini di Tortorici, si ribaltarono con il fuoristrada di servizio, finendo in un burrone. I due carabinieri furono sbalzati fuori dall’auto e purtroppo Alessandro perse tragicamente la vita.

Ieri, in sua memoria, alla presenza del fratello di Alessandro De Gaetano e del Comandante della Stazione dei Carabinieri Filippo Pace, il Sindaco, in rappresentanza dell’intera Amministrazione Comunale, per il rispetto delle misure di contenimento anti COVID, ha deposto due corone d’alloro ai piedi delle lapidi in ricordo del carabiniere.