S. Stefano Camastra, la stabilizzazione dei precari ASU diventa realtà

Il comune di Santo Stefano di Camastra archivia definitivamente lo spinoso capitolo del precariato.

Sarà, infatti, uno di pochi comuni siciliani a procedere alla definitiva contrattualizzazione anche dei lavoratori ASU, attualmente in forza presso gli uffici comunali. Obiettivo reso concreto grazie all’approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale, con delibera di giunta comunale del 10 dicembre scorso.

Già nel 2018 l’attuale amministrazione comunale, guidata da Francesco Re, aveva provveduto a stabilizzare i 35 lavoratori contrattisti, avviando successivamente l’iter per stabilizzare anche i lavoratori socialmente utili.

“Chiusa la stagione del precariato e dell’incertezza, per lavoratori e lavoratrice e per le loro famiglie, – ha commentato il primo cittadino – adesso rimane da costruire per loro nel tempo un percorso di piena e assoluta equiparazione contrattuale, portando l’orario di lavoro a 36 ore settimanali.”

“L’amministrazione comunale rimane attivamente impegnata anche sul versante della valorizzazione delle professionalità interne – ha aggiunto Re – “per le quali già a partire dal prossimo anno si prefigge di adottare provvedimenti che ne consentano la crescita professionale.”

Dopo l’approvazione dei documenti contabili, che potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, resta da formalizzare solo la firma sui contratti, ultimo e definitivo passaggio, atteso da decenni dai 24 lavoratori precari.