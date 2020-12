Patti: “Nuova proposta per il riequilibrio o per arrivare al dissesto? Noi ci siamo!”

“Siamo pronti a discutere un’altra possibile proposta di riequilibrio o del possibile dissesto, per portare la città fuori dall’empasse.” Queste le valutazioni dei consiglieri di opposizione di Patti Natalia Cimino, Filippo Tripoli, Federico Impalà, Mariella Gregorio Nardo, Giacomo Prinzi, Giovanni Di Santo, Placido Salvo e Luca Musmeci.

“In queste settimane i confronti sono stati e continuano ad essere serrati con quanti hanno esperienze nel settore economico-finanziario, le riunioni dell’opposizione sono spesso accompagnate dalla consulenza di alcuni commercialisti ed ex revisori dei conti, questo è necessario, spiegano i consiglieri “perché la questione è delicata e deliberare in un senso piuttosto che in un altro, potrebbe determinare conseguenze più o meno gravi per la città e per l’economia futura. Oggi è stata presentata un’ulteriore richiesta di documenti all’indirizzo dell’ufficio di ragioneria e dei dirigenti dei vari settori, per sollecitare l’invio di altra documentazione che possa metterci nelle condizioni di deliberare valutando la reale situazione dell’ente.”