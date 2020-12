Messina, al via l’iniziativa benefica natalizia promossa dall’amministrazione comunale “#Messinascaldaicuori”

Un nuovo hashtag è stato lanciato questa mattina dal sindaco della città dello Stretto, Cateno De Luca, attraverso i suoi profili social. Questa volta non si tratta di un video o un post urlato e arrabbiato su un tema o un fatto che al sindaco peloritano non garba, o di una di quelle bizzarre idee che la stampa regionale e nazionale è solita definire “delucata”. Questa volta si parla di un progetto di solidarietà per i più bisognosi, #Messinascaldaicuori. L’iniziativa è stata promossa e sostenuta dall’Amministrazione Comunale con il coinvolgimento dei club service cittadini e delle associazioni di volontariato e vede al centro il dono costituito da una scatola scaldacuore. “La finalità è quella di far arrivare un abbraccio solidale da parte di tutti i cittadini ai meno fortunati.” scrive De Luca.

Un gesto di vicinanza ai meno fortunati, che può essere espresso da qualunque cittadino, realizzando un semplice scatola che contenga:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.);

1 cosa golosa, (cioccolato, caramelle, un barattolo di Nutella ecc.);

1 passatempo (libro, rivista, un mazzo di carte, sudoku, colori ecc.);

1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, cosmetici ecc.);

1 biglietto gentile perché le parole valgono anche più degli oggetti.

La scatola scaldacuore così confezionata, potrà poi essere lasciata a Palazzo Zanca sotto l’albero di Natale qui allestito dal 14 dicembre al 6 gennaio. Le scatole raccolte saranno poi distribuite dalle assistenti sociali del Comune e dalle associazioni di volontariato alle famiglie bisognose, ai senza fissa dimora, ai ragazzi presenti in comunità