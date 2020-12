Coronavirus – 1.016 i casi oggi in Sicilia su 9.059 tamponi. In calo vittime e ricoveri

Tornano sopra quota mille i casi di Coronavirus in Sicilia (1.016 oggi) dunque in lieve aumento rispetto a ieri, su 9.059 tamponi. Tasso di positività all’11,2%.

In discesa per fortuna le vittime oggi, sono state 23. Guarite 1.642 persone in 24 ore, con i positivi dunque che scendono di 649 unità.

In calo anche i ricoveri, oggi sono in totale 1.439 gli ospedalizzati (38 meno di ieri), di cui 196 in terapia intensiva (uno meno di ieri).

Per quanto riguarda la suddivisione in province: in testa ancora Catania con 402 nuovi casi. Poi 189 a Palermo e 168 a Messina. La provincia di Trapani fa registrare 81 nuovi casi, 50 a Siracusa, 47 ad Agrigento, 35 a Ragusa, e 22 a Caltanissetta ed Enna.

IN ITALIA

Sono 19.903 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, su 196.439 tamponi processati. Secondo i dati del ministero della Salute l’incremento delle vittime in un giorno è invece di 649, che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 64.036.

Secondo il bollettino giornaliero, ci sono in Italia 684.848 attualmente positivi, 5.475 meno di ieri. L’incremento dei guariti nelle ultime 24 ore è invece di 24.728 che portano il totale a 1.076.891.