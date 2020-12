Ficarra – In arrivo finanziamenti per 581.000€. Saranno impiegati per l’acquedotto, le fognature e la difesa del suolo

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre u.s. sono state assegnate al Comune di Ficarra risorse per circa 581.000,00 euro per la redazione di progetti esecutivi nei settori della fognatura, dell’acquedotto e della difesa del suolo.

Nello specifico: circa 83.000,00 euro saranno impiegati per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle fosse settiche e delle relative condotte fognarie nelle Contrade di Matini, Rinella, San Pietro e San Mauro; circa 140.000,00 euro saranno finalizzati alla elaborazione del progetto esecutivo delle opere di rifacimento e potenziamento di parte dell’acquedotto esterno del Comune di Ficarra e dell’impianto di sollevamento dal pozzo principale di Marzilio che dovrà alimentare il serbatoio di Crocevia, mettendo fine alla atavica carenza idrica delle Contrade Crocevia, Novello, Giangurgo e Sauro ed, infine, circa 358.000,00 euro saranno utilizzati per la stesura del progetto esecutivo di consolidamento del Torrente Sciino e per il ripristino del depuratore.

Si tratta di tre opere di significativa importanza per il Comune di Ficarra che, ora, ha tre mesi di tempo per formalizzare gli affidamenti degli incarichi professionali.

Grande la soddisfazione del Sindaco, Gaetano Artale, in quanto presto il Comune di Ficarra potrà contare su tre progetti di livello esecutivo riguardanti importanti interventi, da tempo attesi, che divenendo cantierabili, potranno rapidamente ottenere i relativi finanziamenti con le risorse disponibili sia presso il Commissario delegato per l’emergenza idrogeologica di Palermo per quanto attiene il consolidamento dell’area prossima al Torrente Sciino e sia presso l’Assemblea Territoriale Idrica di Messina per le opere fognarie ed acquedottistiche.