Coronavirus – 999 nuovi casi oggi in Sicilia su 9.534 tamponi. 28 le vittime e 1.530 guariti

Sono 999 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 10 dicembre, in Sicilia, su 9.534 tamponi processati. Si abbassa dunque l’incidenza, che passa dall’11,1% al 10,5%. (Ieri erano stati 1.059 i positivi su 9.526 tamponi).

In tutto adesso sono 36.410 gli attuali positivi in Sicilia (559 meno di ieri). 1.477 in totale, gli ospedalizzati (62 meno di ieri), di cui 197 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri, ma sono stati 15, oggi, i nuovi accessi).