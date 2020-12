Bernardette Grasso: “Orgogliosa dell’affetto ricevuto. Mi rimetto alle decisioni del partito”

Dopo la lettera di 83 sindaci del Messinese, che esprimono gratitudine e supporto nei confronti dell’Assessore agli Enti Locali Bernardette Grasso, in queste ore al centro di un paventato rimpasto di giunta regionale, arrivano anche le prime parole da parte dell’interessata. La Grasso si dice orgogliosa del supporto ricevuto, ma ha precisato che si rimetterà comunque al volere del partito.

“La trasversale testimonianza d’affetto – dichiara Bernardette Grasso – da parte di tanti sindaci siciliani mi gratifica e mi colma d’orgoglio. Questo vuol dire che il lavoro sin qui svolto, tra le tante difficoltà legate all’emergenza in corso, è stato apprezzato.

Con loro ho condiviso i problemi che quotidianamente devono affrontare per le proprie comunità. E gli dico grazie!

Per me la politica è servizio, e come tale, mi rimetto alle decisioni del mio partito, qualunque esse siano.”