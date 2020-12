Anche in aeroporto a Catania la “Covid-area” per i tamponi rapidi ai passeggeri in arrivo

I passeggeri in arrivo sbarcheranno come sempre al Terminal A, e poi si recheranno a piedi al Terminal C per effettuare il tampone.

Gli eventuali casi positivi saranno poi presi in carico dalle ASP. Questo vale per i passeggeri provenienti da voli nazionali, perché chi invece proviene da destinazioni internazionali è obbligato – per effetto del DPCM del 3 dicembre – ad effettuare il tampone nelle 48 ore precedenti al viaggio e ad arrivare quindi a destinazione con l’attestato di negatività.