L’Italia dice addio a Paolo Rossi. L’eroe del Mundial ‘82 aveva 64 anni

Dopo Diego Armando Maradona, un altro lutto colpisce gli appassionati di calcio.

Paolo Rossi, “Pablito”, l’eroe del Mondiale 1982 vinto dall’Italia, è scomparso questa notte a soli 64 anni, portandosi via un pezzo di storia dell’Italia calcistica.

Chi lo ha vissuto ricorda perfettamente quell’estate del 1982: la tripletta al Brasile, la doppietta alla Polonia in semifinale, la rete dell’1-0 nella finalissima contro la Germania. Chi non c’era lo ha conosciuto grazie ai racconti di un’intera generazione.

Un eroe quasi per caso. Sicuramente una persona educata e corretta, che si era fatta conoscere fuori dal campo come opinionista per Sky, Mediaset e Rai.

In campo, oltre al Mundial 1982 e il conseguente Pallone d’Oro, con la maglia della Juventus ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA e una Coppa dei Campioni.

Purtroppo un male incurabile se lo è portato via a soli 64 anni. Lascia la moglie, Federica, e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.

Sicuramente oggi il panorama calcistico italiano è un po’ più vuoto e i ricordi di coloro che erano ragazzi nel 1982 si faranno più vividi. Ciao Pablito.