Il dono di Giulia accende la speranza di sei vite. Profonda commozione ai funerali della giovane

In mezzo all’immenso dolore per l’ultimo saluto a Giulia Ragini, arriva un raggio di sole. Un forte segnale di speranza che nasce dal dono grandissimo della giovane di Giammoro. Sei persone, tra cui addirittura una neonata a Roma, si sono viste donare una speranza. La mamma di Giulia, raccolta nel suo dolore, ha dimostrato una grandezza d’animo non indifferente. Merce rara, davvero. Autorizzando l’espianto degli organi della sua Giulietta ci regala una lezione di vita straordinaria. I ringraziamenti del Policlinico Universitario sono significativi. Nell’annunciare che la donazione è andata a buon fine, il direttore sanitario Antonino Levita ha evidenziato il rinnovarsi di un gesto d’amore verso il prossimo e auspicato che questo atto di altruismo, dal quale dipesa la sopravvivenza di almeno altri sei pazienti, possa ispirare anche il senso della ripresa e della rinascita, rappresentando un esempio da seguire. Nell’ultimo saluto a Giulia c’era tutto il dolore, ma anche tutto l’amore di quanti le hanno voluto bene. Durante la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Michele Chiofalo a Giammoro e anche all’uscita della Chiesa, Giulia è stata circondata da puro amore. Su tutti quello del suo fidanzato Giovanni che, nonostante i traumi ancora ben evidenti, non ha voluto lasciare da solo l’amore della sua vita accompagnandolo durante l’ultimo viaggio.