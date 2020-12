Capo d’Orlando – A gennaio parte il servizio mensa nelle scuole dell’obbligo

In coincidenza con la ripresa della scuola, subito dopo le festività natalizie, inizierà il servizio mensa nelle scuole dell’obbligo di Capo d’Orlando.

L’Assessore Salvatore Cirilla ha dato seguito a quanto annunciato la settimana scorsa durante la conferenza stampa di presentazione della sua nomina e ha dato disposizioni agli uffici per avviare il servizio. “La mensa verrà garantita utilizzando i tre mesi di affidamento dell’anno scolastico 2019/2020 che non sono stati ultimati a causa dell’emergenza Covid – afferma l’Assessore Cirilla – e impiegheremo questi tre mesi per definire l’iter della gara pubblica. Ciò che conta, comunque, è dare seguito ad un impegno preso con i genitori per assicurare un servizio importante che metta al primo posto qualità e sicurezza”.

“Siamo tutti consapevoli delle difficoltà di questo anno che, ci auguriamo, rimarrà unico nella storia – commenta il Sindaco Franco Ingrillì. Per questo raddoppiamo sforzi e impegno per venire incontro alle richieste delle famiglie. Sulla scuola investiamo molto perché crediamo nella valenza sociale e culturale di questa istituzione. La mensa partirà in assoluta sicurezza, sotto controllo e monitoraggio costanti”.