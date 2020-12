Barcellona Pozzo di Gotto – Il consiglio comunale si riunirà due volte in 7 giorni

Il Consiglio Comunale si riunirà due volte in questo mese di dicembre. Martedì 15 seduta dedicata al question time. Con gli animi ancora surriscaldati dopo l’abbandono dell’aula consiliare da parte della minoranza, si prova a dialogare ancora.

I consiglieri dell’opposizione e l’indipendente Ilenia Torre hanno già annunciato intanto ricorso al Tar. Intanto sono undici le interrogazioni su temi di grande attualità in città che il civico consesso dovrà affrontare per l’interesse pubblico. E l’opposizione spera di avere in aula anche la presenza del sindaco Pinuccio Calabrò, assente nella precedente seduta del Consiglio Comunale.

L’altra riunione è stata convocata dal Presidente Angelo Paride Pino per il prossimo 22 dicembre al fine di trattare una mozione presentata dai Consiglieri Comunali di Città Aperta e una dalla consigliera comunale Ilenia Torre in merito all’istituzione della lingua dei segni per le comunicazioni pubbliche dell’Ente rivolte ai cittadini. Intanto, la Giunta Municipale ha attivato azioni legali per recupero dei crediti con alcune associazioni sportive.