SuperEnalotto – Tris di “5” in Sicilia, vinti 6.000€ a Messina, Palermo e in provincia di Enna

Tris di “5” in Sicilia con il SuperEnalotto. Dopo il concorso di lunedì 7 dicembre, in anticipo di un giorno per la festività dell’Immacolata, a festeggiare sono tre giocatori che hanno vinto 6.354,36 euro. Il primo ha giocato a Messina, nella tabaccheria in via Comunale 38-39; festa anche a Palermo, dove la giocata è stata convalidata nella tabaccheria in via Leonardo da Vinci 123. Nella lista, infine, anche la tabaccheria in via Garibaldi 98 a Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna.

La caccia al “6”, invece, riprenderà domani con un Jackpot da 75 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Sicilia, riferisce Agipronews, il “6” non si presenta da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.