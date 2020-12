Coronavirus – Solo 753 nuovi casi oggi in Sicilia, ma su soli 7.013 tamponi

Sono stati 753 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 9 dicembre, in Sicilia, su 7.013 tamponi processati. Pochi, infatti, i tamponi eseguiti nella giornata di ieri, così come generalmente accade nei giorni festivi.

Il dato di oggi fa calare il dato dell’incidenza, che passa dall’11,5% di ieri al 10,7% di oggi.

Ieri, infatti, erano stati 1.148 i nuovi contagiati (394 più di oggi), ma su 9.966 tamponi, quasi tremila più di oggi.

In tutto adesso sono 38.647 gli attuali positivi in Sicilia (908 meno di ieri). 1.572, in totale, gli ospedalizzati (1 meno di ieri), di cui 198 in terapia intensiva (1 meno di ieri, ma sono stati 12, oggi, i nuovi accessi).