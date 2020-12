Coronavirus – Acquedolci, scende a 12 il numero degli attuali positivi. 50 i guariti complessivi

Continua il trend positivo con il calo dei contagi e il numero dei guariti che supera quello dei nuovi casi di coronavirus nell’area tirrenico-nebroidea del messinese.

Ad Acquedolci nelle scorse ore si sono registrati altri 8 guariti, mentre un tampone molecolare di verifica di un test rapido ha dato esito negativo. E’ sceso dunque a 12 il numero degli gli attuali positivi, con ben 50 guariti complessivi e 1 sola persona risultata positiva al test rapido, per il quale ora si attende esito del tampone molecolare.

“Continuiamo a rispettare le disposizioni anche durante queste festività.” commenta il sindaco Alvaro Riolo su facebook “Sicuramente c’è la voglia di normalità, la voglia di stare con gli amici o in famiglia e godersi qualche momento di spensieratezza, ma non dobbiamo dimenticare che il pericolo non è ancora finito, dobbiamo essere sempre prudenti e dimostrare disciplina e rispetto per la salute di tutti.”