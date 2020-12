La seconda vittima del Coronavirus a Naso è una signora di 71 anni. Era ricoverata a Messina

Una signora di Naso di 71 anni è deceduta oggi al Policlinico di Messina a causa delle complicanze dovute al Covid-19. Era stata ricoverata in ospedale circa un mese fa, per via dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Alla signora, che non presentava particolari patologie pregresse, era stata diagnosticata una polmonite, che aveva reso necessario il ricorso alla respirazione artificiale.

Oggi, purtroppo, la triste notizia, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità nasense.

La 71enne è la seconda della lista dei deceduti a causa del Coronavirus a Naso. Si aggiunge ad una signora di 64 anni, deceduta lo scorso 25 novembre.

Il sindaco di Naso, Gaetano Nanì, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia ed ha annullato l’accensione delle luci dell’albero di Natale in Piazza Roma, prevista per oggi pomeriggio.

Alla famiglia, le condoglianze da parte della redazione di AMnotizie.