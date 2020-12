Galati Memertino, al via i lavori di restauro di Palazzo De Spuches

Dopo la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria dell’ appalto, avvenuta qualche settimana prima della dichiarazione della “zona rossa”, hanno preso il via a Galati Mamertino i lavori di recupero, consolidamento e valorizzazione dello storico Palazzo De Spuches.

Dopo i lavori al campo sportivo “Ducezio”, alla Chiesa del Rosario e al Centro Comunale di Raccolta, un’ altra importante opera si appresta a diventare realtà per la comunità galatese ed una grande soddisfazione per l’amministrazione locale, che ha seguito l’iter in sinergia con l’ Ufficio Tecnico Comunale.

Il progetto, per l’ importo di € 1.060.065,00, prevede i lavori di recupero, consolidamento e valorizzazione del Palazzo da adibire a Centro Museale. Oltre ad uno scrupoloso lavoro di restauro, con l’intervento attualmente in realizzazione, si completerà il consolidamento e la copertura della parte nobile del Palazzo. Si completeranno, inoltre, l’ androne di ingresso, la scalinata e la relativa loggia di arrivo (comprensiva dei portali in pietra delle porte), verranno realizzati i servizi al piano primo e si completeranno e rifiniranno i saloni del piano nobile prospicienti la facciata, che sporge sulla centralissima Piazza San Giacomo.

A conclusione dei lavori, lo storico Palazzo, fiore all’ occhiello della comunità, sarà finalmente riaperto al pubblico.

I lavori sono stati finanziati dal “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina – Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio” con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Messina n°21 del 03/02/2017.

L’ Impresa esecutrice è la “Saitta Antonino” e l’ importo contrattuale è di € 623.764,45.

L’amministrazione comunale sta, inoltre, seguendo molto da vicino l’ iter, del quale è stata già approvata la progettazione definitiva, del Progetto di “Recupero di un edificio in centro storico – che sarà un’ altra ala dello stesso Palazzo – da destinare a Bottega Nebrodi (Centro servizi integrati) nel Comune di Galati Mamertino”, dell’importo euro 500.000,00 a valere sul complessivo progetto di Albergo Diffuso sui Nebrodi.

“Soddisfatti e speranzosi di poter vedere al più presto completata un’ altra “grande opera” da consegnare alla cittadinanza” scrive con entusiasmo l’amministrazione galatese e in particolare il vicesindaco Vincenzo Amadore, che ha delega al settore Turismo.

“Un’ opera strategica, che ha una grandissima valenza dal punto di vista artistico e architettonico e che, insieme alle altre in itinere, contribuirà a dare ancora più lustro al nostro paese. Un paese che sta rafforzando in questi anni la propria vocazione turistica.”