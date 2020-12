Covid-19 – Oggi in Sicilia 1.148 nuovi casi su 9.966 tamponi. 15 nuovi ingressi in terapia intensiva

In tutto sono 39.555 gli attuali positivi in Sicilia (691 meno di ieri). 1.573, in totale, gli ospedalizzati (19 meno di ieri), di cui 199 in terapia intensiva (6 meno di ieri, ma sono stati 15, oggi, i nuovi ingressi).

Un dato incoraggiante è quello riguardante il numero dei guariti. Ieri erano stati solo 354, mentre oggi tornano a superare il dato dei nuovi casi: sono stati ben 1.803 oggi. Ancora troppo alto invece, purtroppo, il numero dei decessi, 36 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34).

I dati sulle province, vedono in testa ancora quella etnea: a Catania sono stati ben 440 i nuovi contagiati, seguono quella di Palermo, con 214 nuovi casi, e Trapani, con 159. In provincia di Messina nelle ultime 24 ore sono risultate positive 105 persone. Poi 58 ad Enna, 49 a Caltanissetta e 46 ad Agrigento, 45 a Ragusa, e infine 32 a Siracusa.

IN ITALIA

Nuovo aumento nel numero dei nuovi casi anche nel resto della nazione: il bollettino del ministero della Salute di oggi registra 14.842 nuovi contagiati, a fronte di 149.232 tamponi processati, dunque la buona notizia è il calo, sotto il 10%, del tasso di positività. Oggi il 9,9% dei tamponi eseguiti dà esito positivo.

Ieri, infatti, i casi di contagio erano stati 13.720 a fronte di 111.217 tamponi processati. I decessi purtroppo sono ancora troppi, 634 in 24 ore. I ricoveri in terapia intensiva calano di 37 unità (in totale sono 3.345). Diminuiscono anche i ricoveri ordinari, di ben 443 unità (in totale sono 30.081).