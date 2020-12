Coronavirus – Torrenova, scende a 5 il numero degli attuali positivi. Domani si torna scuola

A Torrenova le persone guarite dal coronavirus negli ultimi giorni sono 8. Numero che supera di gran lunga quello dei nuovi casi accertati, soltanto 2, facendo registrare un miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio comunale.

Dall’ultimo aggiornamento passano da 11 a 5 i soggetti positivi al covid-19 accertati con test molecolare e sono solamente 3 le persone in isolamento fiduciario.

Una situazione, dunque, che conforta anche in vista della riapertura fissata per domani di tutte le scuole di ogni ordine e grado, decretata dopo il parere favorevole espresso dall’ASP. Si torna alle lezioni in presenza dopo ben 35 giorni di sospensione, decisa dai sindaci di Capri Leone e Torrenova il 4 novembre scorso, quando furono accertati alcuni casi di positività al coronavirus tra la popolazione scolastica dell’Istituto comprensivo, comune ad entrambe le cittadine. Resteranno, invece, sospesi i servizi di mensa e trasporto alunni.