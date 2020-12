Pace del Mela piange la scomparsa di Giulia Ragini. Donati gli organi della 26enne, vittima di un incidente stradale

Non ce l’ha fatta, purtroppo, la 26enne Giulia Ragini, rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, sabato pomeriggio, nella frazione Archi di San Filippo del Mela, sulla SS113.

La situazione, già apparsa critica subito dopo l’incidente, è purtroppo precipitata nelle ultime ore. La ragazza viaggiava a bordo di una Smart, condotta dal fidanzato, che si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda condotta da una donna di 79 anni di San Pier Niceto che viaggiava in compagnia di un’altra donna. Secondo una prima ricostruzione, l’utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta per poi scontrarsi con l’auto occupata dalla giovane e dal fidanzato.

Dopo un primo intervento subito al Fogliani di Milazzo, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina.

L’ultimo, generoso, gesto della madre, che ha autorizzato la donazione degli organi, affinché Giulia possa continuare a vivere, salvando la vita di altre persone.