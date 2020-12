Coronavirus – S. Agata Militello, situazione stabile. Al Policlinico muore 58enne domiciliato nel comune tirrenico

Sono 45 i positivi al tampone molecolare a S. Agata Militello e 5 le persone risultate positive al test rapido. 15, invece le persone poste in isolamento per aver avuto contatti stretti con persone risultate positive. 7 i guariti. Sono quindi 3 i nuovi casi accertati al covid-19, così come da ultimo bollettino diramato via social dal sindaco Bruno Mancuso.

Sale invece a 6 il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, di cui 1 in terapia intensiva.

La maggior parte dei pazienti in isolamento domiciliare stanno bene, secondo quanto riportato via social dal primo cittadino e solo qualcuno con sintomi. Molti di loro hanno già superato i 21 giorni di quarantena obbligatoria.

“Si nota pertanto una sostanziale stabilità della curva epidemiologica, con una lenta tendenza alla diminuzione che, per il momento, ci permette di tenere la situazione sotto controllo ed evitare una pericolosa “esplosione” dei contagi.” Scrive Mancuso.

“Purtroppo ieri si è registrato il decesso, nel reparto Covid del Policlinico di Messina, di un paziente di 58 anni , domiciliato a Sant’Agata, senza patologie concomitanti di rilievo. Ci associamo al dolore dei familiari per il lutto che li ha colpiti.”

“È un ulteriore tragica conferma della virulenza del Covid-19” evidenzia il sindaco “che deve richiamarci sempre alla massima attenzione e al rigido rispetto delle disposizioni che servono a contrastare questo insidioso nemico.”