Coronavirus – 1022 nuovi casi in Sicilia, diminuiscono i ricoveri. 36 le vittime

Numeri che fanno aumentare sensibilmente il tasso di positività, che dall’11,4% di ieri passa al 12,56%. Ieri infatti erano stati 1.240 i nuovi casi, su 10.875 tamponi processati

In tutto sono 39.746 gli attuali positivi in Sicilia (206 in più di ieri). 1.580, in totale, gli ospedalizzati (35 in meno di ieri), di cui 213 in terapia intensiva (2 meno di ieri).

I guariti oggi sono 780 (contro i gli oltre mille di ieri). Ancora troppo alto il numero dei decessi, 36 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 34).

Per quanto riguarda le province, a registrare più casi è ancora quella di Catania, con ben 413 nuovi contagiati, segue Palermo, con 289 nuovi casi. In provincia di Messina nelle ultime 24 ore sono risultate positive 82 persone. Poi Enna 56, Siracusa 55, Ragusa 40, Trapani 34, Caltanissetta 29, Agrigento 24-

IN ITALIA

Nel resto della nazione il bollettino del ministero della Salute di oggi registra 18.887 nuovi casi di contagio a fronte di 163.550 tamponi processati. I decessi sono stati 564 in 24 ore. Le terapie intensive calano di 63 unità (in totale sono 3.454) mentre i ricoveri ordinari aumentano di 233 unità (in totale sono 30.391).