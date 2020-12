Allagamenti e disagi a Barcellona Pozzo di Gotto. Frana tra Campogrande e Basicò

La fortissima pioggia che ormai cade ininterrottamente dalla serata di ieri sta causando danni e disagi in tutto il comprensorio barcellonese.

Difficoltà sulla Strada Statale 113, nei pressi di Furnari. Il transito è a rischio per un allagamento del manto stradale. Contrade isolate a Novara di Sicilia con diverse abitazioni allagate.

Momenti difficili anche a Tripi Centro, in quanto la zona circostante è interessata da frane. In particolare una frana si è verificata tra Campogrande e Basicò.

Fortunatamente nessuno in quel momento si trovava in transito in quell’area. A Terme Vigliatore, saie in piena e in Contrada Rosa scende un fiume di acqua e fango.

Situazione di disagio in Via Garrisi, a Sant’Antonio di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il fango ha invaso le strade della zona. Sotto controllo i torrenti Longano e Idria, ripuliti nelle scorse settimane.

Intanto è stato attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare Protezione Civile e Volontari sul territorio. Fango lungo la Statale 113 tra Barcellona e Terme Vigliatore a causa di smottamenti e anche lungo la strada che conduce dal Ponte Termini alla frazione di Portosalvo. Qui uno smottamento ha letteralmente svuotato la parte sottostante di metà carreggiata.

Fondaconuovo e Sant’Antonino rivivono una situazione terrificante a qualche mese dall’ultima tremenda alluvione. In Via del Mare, allagato il sottopassaggio dell’asse viario. Intanto la pioggia continua a cadere anche in questo momento.