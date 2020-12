Torna in campo domani sera l’Orlandina Basket, che alle 21 sfiderà Udine al PalaFantozzi. La gara sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente Antenna del Mediterraneo, canale 14 del Digitale Terrestre.

Sarà la terza gara in casa per gli uomini di coach Sodini, che giocheranno contro una vera e propria corazzata, guidata da Matteo Boniciolli in panchina e dagli ex Pellegrino e Joseph Mobio.