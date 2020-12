Naso – Tutti negativi al Covid-19 i 45 tamponi rapidi effettuati oggi in drive-in

Ha avuto un ottimo riscontro numerico la giornata di screening gratuito con tamponi antigenici rapidi che si è svolta questa mattina in piazza Garibaldi, a Naso.

L’iniziativa è stata promossa dal comune di Naso e resa possibile grazie alla fattiva collaborazione dell’Asp di Messina e alla Strategia Nazionale per le Aree Interne “Nebrodi”.

“Sono stati 45 i tamponi rapidi effettuati: tutti negativi – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì, che ha aggiunto -, “un ringraziamento particolare a tutti coloro che si sono sottoposti volontariamente al test, alla Polizia Locale che ha perfettamente diretto le operazioni che si sono svolte in modalità drive in e all’Asp che ha scelto Naso per questa iniziativa. I vertici della Azienda Sanitaria mi hanno assicurato che lo screening sarà ripetuto, sempre con identico sistema, nelle prossime settimane: un importante segnale di attenzione nei confronti della nostra comunità che accolgo con piacere”.