Il percorso virtuoso di Galati Mamertino – Da “zona rossa” a comune “Covid-free”

Erano ben 157 i casi di positività al Covid-19 a Galati Mamertino a metà ottobre. Oggi sono zero. Un grande risultato per la comunità galatese, che adesso è Covid-free.

A darne notizia, con felicità, è l’amministrazione comunale galatese, in un comunicato in cui si legge: “Abbiamo passato momenti veramente difficili, non è stato semplice gestire una situazione strana e improvvisa che ci è piombata addosso così velocemente; ma grazie all’impegno, al senso di responsabilità ed alla collaborazione di tutta la comunità siamo riusciti a contenere brillantemente la diffusione del contagio, diventando anche un esempio e un modello da seguire”.

Nelle ultime settimane per Galati Mamertino è cominciata la “fase del rilancio”.

“Le attività commerciali e le aziende agricole sono ripartite – scrive il vice-sindaco, Vincenzo Amadore –, così come i lavori pubblici. Stiamo, inoltre, mettendo in atto le misure economiche a sostegno di famiglie e imprese atte a rimettere in moto efficacemente la nostra comunità”.

“Abbiamo tutte le potenzialità per ripartire più forti di prima – continua Amadore -, puntando sulle nostre bellezze architettoniche, naturalistiche e, perché no, anche sulla nostra enogastronomia. Nonostante abbiamo raggiunto questo importante traguardo in poco tempo, invitiamo caldamente la cittadinanza a continuare a rispettare rigorosamente le regole ed a non abbassare la guardia”.