Covid-19, a Barcellona frena la curva del contagio. A Milazzo positivi in risalita

Guariti ancora una volta in numero maggiore rispetto ai nuovi positivi. Curva del contagio in calo a Barcellona Pozzo di Gotto. Si scende a quota 229 attuali contagiati. Dieci persone ieri hanno visto porre la parola fine alla loro convivenza con il Covid-19. Quattro sono stati invece i nuovi contagi. Nessuna novità sul fronte dei ricoveri ospedalieri e scuole sempre sotto controllo. Oggi lo screening previsto nella popolosa frazione di Portosalvo e i tamponi per i ragazzi del plesso della scuola media chiuso a seguito di un caso di positività riscontrato. A Milazzo, il dato diffuso ieri dal Comune racconta di contagi in risalita a seguito di 13 nuovi casi di positività accertati, a fronte di sole quattro guarigioni. Sono in tutto 57 adesso gli attuali positivi. Sono dodici gli attuali positivi invece a Villafranca, mentre a Spadafora otto le persone contagiate dal Covid-19. A Rometta, il sindaco Merlino ha annunciato che i casi di positività al Covid-19 sono 48, 21 a Rometta Marea e 27 a Rometta centro e frazioni. A Venetico altri quattro nuovi casi sono stati annunciati. Mentre a Torregrotta scendono a tre gli attuali positivi, mentre quattro sono le persone che si trovano in isolamento domiciliare.