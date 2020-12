Coronavirus – 1.240 i nuovi casi oggi in Sicilia. In calo ricoveri e tasso di positività

Sono stati 1.240 i nuovi contagiati dal Covid-19 oggi in Sicilia, su 10.875 tamponi processati.

Numeri che fanno abbassare il tasso di positività, che dal 13,6% di ieri passa all’11,4%. Ieri infatti erano stati 1.265 i nuovi casi, su 10.026 tamponi.

In tutto sono 39.540 gli attuali positivi in Sicilia (190 in più di ieri), di cui 37.925 in isolamento domiciliare (il 95,9%). 1.615, in totale, gli ospedalizzati (32 in meno di ieri), di cui 215 in terapia intensiva (1 meno di ieri).

I guariti oggi sono 1.016 (contro i 1.756 di ieri). Ancora troppo alto il numero dei decessi, 34 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 39).

Per quanto riguarda le province, a registrare più casi è ancora quella di Catania, con ben 488 nuovi contagiati, segue Palermo, con 320 nuovi casi. In provincia di Messina nelle ultime 24 ore sono risultate positive 89 persone. Poi 73 a Trapani, 69 ad Enna, 57 a Siracusa, 54 a Ragusa, 50 Caltanissetta e 40 ad Agrigento.

IN ITALIA

Nel resto della nazione si registra un calo nel numero di nuovi casi in un giorno: sono stati 21.052 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 24.099), ma con meno tamponi, 194.984 oggi (contro i 212.741 di ieri). Il tasso di positività in Italia scende, passando dall’11,3% al 10,8%. Ancora troppo alto il numero delle vittime, anche se inferiore a ieri (quando se ne erano contati 814). Oggi i deceduti a causa del Covid-19 sono stati 662.

I guariti anche oggi hanno superato l’incremento dei casi, sono stati 23.923.

I ricoveri in regime ordinario sono scesi di 1.042 unità, mentre quelli in terapia intensiva di 50.