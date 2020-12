Coronavirus – S. Agata Militello, 14 i guariti. Scende a 47 il numero dei positivi accertati

Lento, ma progressivo miglioramento della situazione epidemiologica a S. Agata di Militello, dove il numero degli attuali positivi passa da 58 a 47.

Il quadro della diffusione del covid-19 nel comune tirrenico è stato definito nella serata di ieri dal sindaco, Bruno Mancuso, con il consueto aggiornamento via social.

Sono 47 gli attuali positivi al tampone molecolare e 5 le persone risultate positive al test rapido. I soggetti posti in isolamento fiduciario per stretto contatto con positivi sono, invece, 21.

Dall’ultimo dato, aggiornato al 30 novembre, sono 3 i nuovi casi accertati di covid-19 e 14 i cittadini santagatesi risultati guariti.

La maggior parte dei pazienti posti in isolamento domiciliare sta bene, spiega il sindaco e sembrerebbe che solo qualcuno di loro presenti i sintomi del covis-19. Si registra, invece, un nuovo ricovero in ospedale, facendo passare da 4 a 5 gli ospedalizzati, di cui uno resta ancora in terapia intensiva.